الرئيس السينغالي يقصف داعمي “الانفصاليين”: “نأسف لغياب المغرب”

2022-08-27 / 11:58
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هبة بريس - الرباط

عبر الرئيس السينغالي، رئيس الاتحاد الإفريقي ماكي سال، عن أسفه لغياب المغرب، عن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد 8” المنعقد بتونس يومي السبت والأحد.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قال الرئيس السينغالي “السنغال تأسف لغياب المغرب العضو المؤسس للاتحاد الافريقي، عن هذا الموعد الخاص بالتيكاد، بسبب مشاكل تنظيمية لها علاقة بطبيعة التمثيل”.

وأضاف الرئيس السينغالي قائلا “نأمل أن تجد هذه المشكلة حلا دائما في المستقبل ،من أجل السير الحسن لمنظمتنا و لشراكاتنا وفي بيئة هادئة و سليمة”.

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