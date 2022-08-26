العثماني : تونس لم تعد صديقة ومسيرة تثبيت الحق المغربي ماضية
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، في تغريدة له، أن “تونس لم تعد صديقة كما كانت، باستقبال رئيسها لزعيم الانفصاليين بمناسبة انعقاد قمة إفريقيا-اليابان، وبجواره علم الانفصال”.
وأضاف العثماني ان“قيس سعيد استقبل زعيم الاتفصاليين ضدا على موقف اليابان وعن المتعارف عليه في القمم السابقة”.
وتابع، “من العار أن يطعنك الأخ في ظهرك”، مشددا على أن “مسيرة تثبيت الحق المغربي ماضية لا توقفها مثل هذه الأمور”.
وقررت المملكة المغربية ، استدعاء سفيرها بتونس ، حسن طارق ، للتشاور بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الجبهة الانفصالية ( البوليساريو ) ابراهيم غالي ، على هامش قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 غشت الجاري.
وعبرت المملكة المغربية ، عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ، انه بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداءه الصارخ للممملكة.
واضاف بلاغ وزارة الخارجية المغربية ، انه في الواقع ، قررت تونس ، خلافا لنصيحة اليابان وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، من جانب واحد دعوة الكيان الانفصالي.
2 تعليقات
انت و حزبك بعتم الدين مقابل السياسة ، لا تتحدت لا في امور العامة او الخاصة ،سير شوف لك سبيطار داوى فيه
تونس مواقفاش عليك … الشعب المغربي نهار كان محتاجكم خدلتوه و بعتوه
حكومتا العدالة و التنمية الفاشلتين كانتا طريقا لسلب المغاربة جزءا من ارادتهم و حريتهم … و الدليل ان المغاربة يكرهون هؤلاء الاشخاص اكتر من كرههم للجزائر الشقيقة …بن كيران الدي نادى ب عدم الركوع للملك ركع ، بن كيران الدي نادى ب الدين نسيه بعد ان جلس على الكرسي
بن كيران الدي قال انه سيعلن عن نتائج تحقيق وفاة باها نسي او تناسى هههه ليومنا هدا
العدالة و التنمية التي انتمينا لها سلفا قبل ان نغادر كانت كالجنة ، و حين تقلد اهلها الحكم اصبحت كالجحيم
انت من افسدت بناء المغرب العربي في أول حضور لك في مؤتمر لوزراء الخارجية وامرت بتغيير الاسم إلى المغرب الكبير ؟؟ ولقد كان الرد من جميع الدول الاربعة قاسيا في وجهك لأنك ذا توجه عدواني لكل ما هو عربي وعروبي ويخدم الصهيونية البربرية بشمال أفريقيا!! بربرة المغاربة العروبيين تحت مجهر دول شمال أفريقيا من مصر إلى موريتانيا في انتظار تحليلات دول المشرق العربي للتصرفات التمييزية و العدوانية للمكون العروبي!!! الجزائر تستغل مثل هذه السداجة السياسية لامثال العثماني وتدافع على حق الشعب العربي الصحراوي…