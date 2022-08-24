بعد حركية رجال السلطة…مخاوف من تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالجماعات

محمد منفلوطي _ هبة بريس

تفاعلا مع قرار الافراج عن الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة المحلية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق، ارتفعت دعوات من قبل مهتمين وحقوقيين وجمعويين واعلاميين، تحذر من تفشي ظاهرة البناء العشوائي وتفريخها من قبل مافيات قد تستفيد من هذه المرحلة الانتقالية التي تصاحب تسليم السلط بين الوافد والمغادر.

وحذرت ذات المصادر، من استغلال بعض السماسرة ومافيات العقار والبناء، الوضع لخرق قوانين التعمير وزجر المخالفات، للبدء في تشييد وتفريخ بنايات تكون غالبا غير مرخص لها، مما قد يهدد الفضاء البيئي عبر تفريخ البناء الاسمنتي.

هذا وقد همت الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية العديد من الجماعات الترابية تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس حفظه الله، بهدف تجويد أداء الإدارة وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، عملا بالمبدأ الدستوري الذي يروم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا إعادة انتشار مواردها البشرية وضخ دماء جديدة في صفوف هذه الفئة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0