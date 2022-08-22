صورة تعبيرية - شباب مغاربة
صورة تعبيرية - شباب مغاربة

استطلاع: “انطلاقة” أكثر البرامج العمومية شهرة

2022-08-22 / 11:06
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هبة بريس

أفاد استطلاع للرأي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبر منصته الرقمية “أ شار ك ” (Ouchariko.ma)، بأن “انطلاقة” أكثر البرامج العمومية شهرة بين المشاركين في هذه الاستشارة.

وأفرزت نتائج الاستشارة أن 71 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي يعرفون برنامج « انطلاقة »، مسلطة الضوء على المجهود التواصلي والتحسيسي الذي يتعين أن يواكب تنزيل البرامج العمومية الموجهة للشباب.

وهكذا، تبين أن برنامج « انطلاقة » هو أكثر البرامج التي يعرفها الشباب (71.52 في المائة)، متبوعا بالمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (43.28 في المائة).

أما برامج إدماج الشباب في سوق الشغل المتمثلة في »إدماج » و »تحفيز و »تأهيل » فيبدو أنها غير معروفة بالقدر الكافي لدى المشاركين (ما بين 15.97 في المائة و25.69 في المائة).

وعلاوة على ذلك، أكد 20 في المائة من المشاركين، في استطلاع الرأي الذي تم إطلاقه عبر منصة المشاركة المواطنة « أ شار ك » (Ouchariko.ma) حول البرامج العمومية الموجهة للشباب، معرفتهم ببرامج أخرى من قبيل « فرصة » و »أوراش ».

من جهة أخرى، أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن العدد المرتفع نسبيا للمشاركين الذين تفوق أعمارهم 20 سنة من إجمالي المشاركين في الاستشارة (40.14 في المائة ينتمون للفئة العمرية 20-29 سنة و35.21 في المائة للفئة العمرية 30-39 سنة)، يعكس الأهمية التي توليها هاتان الفئتان للقضايا التي طرحتها الاستشارة، وذلك على اعتبار أنهما توجدان في صلب الشريحة الاجتماعية المعنية بالبرامج العمومية الموجهة للشباب.

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