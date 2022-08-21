أخنوش: الملك برهن عن التزام راسخ في التعاطي مع قضايا الشباب

هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب الذي يصادف يومه الأحد 21 غشت.

وقال أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” “بحلول ذكرى عيد الشباب المجيدة، يشرفني أن أتقدم بأحر التهاني وبآيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في هذه المناسبة التي تصادف الذكرى الـ59 لميلاد جلالته”.

وأضاف أخنوش مدونا “منذ اعتلاء جلالته عرش أجداده المنعمين وهو يبرهن عن التزام راسخ في التعاطي مع قضايا الشباب بهدف الإدماج الحقيقي لهذه الفئة التي جعلها جلالته، بفضل قرارات تستهدفها، عنصرا ثمينا لبلادنا، في مسار بناء مغرب المستقبل.”

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