أخنوش: الملك برهن عن التزام راسخ في التعاطي مع قضايا الشباب
هبة بريس - الرباط
هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الملك محمد السادس بمناسبة عيد الشباب الذي يصادف يومه الأحد 21 غشت.
وقال أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” “بحلول ذكرى عيد الشباب المجيدة، يشرفني أن أتقدم بأحر التهاني وبآيات الولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في هذه المناسبة التي تصادف الذكرى الـ59 لميلاد جلالته”.
وأضاف أخنوش مدونا “منذ اعتلاء جلالته عرش أجداده المنعمين وهو يبرهن عن التزام راسخ في التعاطي مع قضايا الشباب بهدف الإدماج الحقيقي لهذه الفئة التي جعلها جلالته، بفضل قرارات تستهدفها، عنصرا ثمينا لبلادنا، في مسار بناء مغرب المستقبل.”
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10 تعليقات
اراه فهمنا خطاب صاحب الجلالة نصره الله راه الهدرة عليك اسي اخنوش
لم نعد نعرف ماذا نحارب الوباء….أم البلاء…!!
أم الغباء.أم الغلاء. أم قلة الحياء…!! حسبي الله ونعم الوكيل اخنوش ارحل #dégage akhenouch
هاذيك راها هضرت سيدنا الله ينصرو وفهمناها اش جاي بوجهك تفهمنا هضر لنا على غلاء الأسعار والبترول اش داك والدول هضر على الغلاء الي قهرت بها عباد الله .حسبنا الله ونعم الوكيل
عاش الملك محمد السادس نصره الله وأيده
ملك لكل المغاربة المقيمين في المملكة والمقيمين في الخارج المملكة
عاش الملك
وعاشت المملكة العلوية الشريفة
كل عام وجلالتنا بالف خير وصحة وعافية يارب العالمين الله ابارك فعمر سيدي
حفظ الله ملكنا الغالي بما حفظ به الذكر الحكيم وأدام عزه ونصره
في الخطاب الملكي تحدت عن الشباب باعتباره ركيزة اساسية ولذا نرجو التطبيق من الحكومة بالاهتمام بهته الفئة
عاش الملك محمد السادس وعاشت المملكة العلوية الشريفة
الله يطول فعمر سيدنا