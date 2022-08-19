مكتب المطارات: أزيد من 9,8 مليون مسافر حتى نهاية يوليوز

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للمطارات أن مطارات المملكة استقبلت، خلال نهاية يوليوز 2022، ما مجموعه 9.813.316 مسافرا عبر 89.648 رحلة جوية همت مختلف المطارات.

وأبرز المكتب في بلاغ له، أنه مع متم شهر يوليوز، واصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع إيجابية إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 70 في المائة من المسافرين و 75 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات.

وبخصوص الحركة الجوية التراكمية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022، فقد استقبل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء 3.699.215 مسافر عبر 34.742 رحلة جوية، بمعدلات استرجاع بلغت على التوالي حوالي 64 في المائة و67 في المائة .

وخلال شهر يوليوز 2022، وصلت أغلبية المطارات أو تجاوزت حجم الحركة الجوية للمسافرين المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وحسب المكتب، فقد تعزز الاسترجاع خلال الأشهر السبعة الأولى بالنسبة لمطارات منطقتي الشمال والشرق، واللتان سجلتا معدلات استرجاع لا تقل عن 100 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (تطوان: 378 بالمئة، وجدة: 111 بالمئة، الناظور: 101 بالمئة، طنجة: 95 بالمئة).

وبالنسبة للحركة الجوية الدولية التراكمية خلال الأشهر السبعة الأولى لعام 2022، فقد استقبلت مطارات المملكة 8.703.885 مسافرا، بمعدل استرجاع بلغ 70 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وخلال شهر يوليوز، سجلت الحركة الجوية الدولية 2.142.893 مسافرا، بمعدل استرجاع يقدر بـ 101 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019.

وأشار المكتب إلى أن مطارات المملكة سجلت، في شهر يوليوز 2022، حجم حركة جوية تجارية بلغ 2.365.929 مسافر و18.912 رحلة جوية، ما يمثل معدل استرجاع يقدر ب 98 بالمئة بالنسبة للمسافرين و94 بالمئة بالنسبة لحركة الطائرات، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

من جهته، سجلت عمليات الشحن الجوي خلال شهر يوليوز الماضي، معدل استرجاع بلغ 68 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، ليستقر عند 5.323 طن.

وبالنسبة لعمليات الشحن التراكمي خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليوز، فقد وصل إلى 41.637 طن، بمعدل استرجاع بلغ 74 بالمئة.

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