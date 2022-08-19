الفاو: تراجع أسعار الحبوب والزيوت عالميا

هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بأن متوسط مؤشرها لأسعار الغذاء استقر عند 140.9 نقطة متم يوليوز المنصرم، بانخفاض بلغ 13.3 نقطة، مسجلا الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.

وأوضح التقرير، الصادر مؤخرا، أن الانخفاض المسجل في يوليوز هو أكبر نسبة انخفاض شهري في قيمة المؤشر منذ أكتوبر 2008، مدفوعا بانخفاض كبير في مؤشرات الزيوت النباتية والحبوب، في حين تراجعت أيضا مؤشرات السكر ومنتجات الألبان واللحوم، ولكن بدرجة أقل.

وحسب المصدر ذاته، بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 147.3 نقطة في يوليوز بعد انخفاض وصل لـ 11.5 في المئة عن يونيو، لكنه بقي أعلى ب 21.0 نقطة أي ما يعادل 16.6 بالمائة من قيمته في يوليوز 2021، كما عرفت الأسعار الدولية لجميع الحبوب الممثلة في المؤشر انخفاضا ملحوظا.

وتراجعت أسعار القمح العالمية بنسبة تصل إلى 14.5بالمائة في يوليوز، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا، برعاية الأمم المتحدة وتركيا، لاستئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا.

من جهة أخرى، أثر التوافر الموسمي من المحاصيل الجارية في نصف الكرة الشمالي على الأسعار. ومع ذلك، لا تزال أسعار القمح العالمية أعلى بنسبة 24.8 بالمائة من قيمتها في يوليوز من العام الماضي.

وحسب ذات التقرير، فإن متوسط أسعار الزيوت النباتية كان عند 171.1 نقطة في يوليوز، بانخفاض 40.7 نقطة أي 19.2 بالمائة، مسجلا أدنى مستوى له في 10 أشهر، وكان هذا الانخفاض الحاد مدفوعا بانخفاض الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس.

وفي السياق ذاته، سجل متوسط أسعار منتجات الألبان 146.4 نقطة في يوليوز، بانخفاض 3.8 نقاط أي 2.5 بالمئة عن يونيو، ورغم ذلك فهو لا يزال أعلى بمقدار 29.7 نقطة أي بنسبة 25.4 عن قيمته في يوليوز من العام الماضي.

بدوره، تراجع متوسط أسعار اللحوم 124.0 نقطة في يوليوز، بانخفاض 0.6 نقطة 0.5 بالمئة عن يونيو، مسجلا أول انخفاض شهري بعد 6 زيادات شهرية متتالية. ووصل متوسط أسعار السكر 112.8 نقطة في يوليوز، بانخفاض 4.4 نقاط 3.8 بالمائة عن يونيو، مسجلا ثالث انخفاض شهري على التوالي ووصولا إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.

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