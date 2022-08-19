توقيف أربعيني على إثر جريمة قتل ضواحي سيدي إفني

2022-08-19 / 00:00
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هبة بريس- اشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن مصالح الدرك الملكي بسيدي إفني قاد قامت عصر اليوم الخميس، بإعتقال اربعيني يشتبه علاقته بجريمة قتل وقعت الاسبوع الماضي بجماعة سيدي عبد الله اوبلعيد، بعد أن تم العثور على شاب ثلاثيني جثة هامدة في وقت سابق.

وفور إنتقال عناصر المركز القضائي الدرك الملكي التابعة لسرية سيدي افني، إلى مسرح الجريمة وباشرت التحقيقات تحت اشراف النيابة العامة المختصة، تمكنت مساء اليوم من فك لغز هذه الجريمة بعد عملية تنسيق بين درك سيدي افني ودرك جماعة لاخصاص، حيث تمكنوا من خلال التحريات التي قادتهم الى التعرف على المشتبه فيه و نصب كمين محكم لاربعيني من دوي السوابق القضائية.

هذا وتم، وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لدى سرية سيدي افني، من أجل تعميق البحث ومعرفة دوافع هذه الجريمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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