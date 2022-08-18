لشكر يستقبل سفير الصين ويؤكد: “حزبنا يدافع عن وحدة التراب وسيادة الدول على اراضيها”

2022-08-18 / 13:07
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هبة بريس - الرباط

استقبل الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر مصحوبا بأعضاء المكتب السياسي ،مهدي مزواري، بديعة الراضي،عبد الرحيم شهيد، خولة لشكر، احمد العاقد، فتيحة سداس بالمقر المركزي للحزب، سفير دولة الصين الشعبية بالرباط، الذي كان مصحوبا بعضوين من السفارة.

وقد وضع السفير قيادة الحزب في صورة مختلف التطورات بعد زيارة رئيسة الكونغريس الامريكي للصين.

وفي هذا الصدد، عبر الكاتب الاول عن الموقف المبدئي للحزب في الدفاع عن وحدة التراب وسيادة الدول على اراضيها، مشيرا إلى أن هذا الموقف المنسجم مع قناعة المغرب وسياسته الاستراتيجية في التعامل مع مثل هذه القضايا.

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