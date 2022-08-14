“هارتس “: 12 دولة أوربية متورطة في استعمال برنامج التجسس الاسرائيلي “بيغاسوس”

هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية، أن التحقيقات التي باشرتها لجنة برلمانية اوربية ، كشفت عن تورط 12 دولة اوربية في استعمال برنامج التجسس الاسرائيلي “بيغاسوس “.

وافادت الصحيفة الاسرائيلية، ان أعضاء لجنة التحقيق التي تم تشكيلها من طرف البرلمان الأوروبي، سافرت الى اسرائيل حيث فوجئوا بالعثور على عقود تجمع الشركة الاسرائلية مع بلدانهم الأصلية، في السوق المزدهرة لبرمجيات التجسس في أوروبا، إذ يوجد المنافسون الرئيسيون لـ شركة NSO الاسرائلية.

وزار مؤخرا ممثلو اللجنة البرلمانية للتحقيق في استخدام برنامج التجسس بيغاسوس وبرامج التجسس المماثلة، إسرائيل، وعلموا من مستخدميNSO أن الشركة لديها عقود نشطة مع 12 من 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

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