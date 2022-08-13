مصر.. مصرع 4 أشقاء خلال ري أرضهم

2022-08-13 / 09:27
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هبة بريس _ وكالات

توفي أربعة أشقاء مصريين يعملون في الزراعة إثر سقوط سلك كهربائي في مياه الري خلال سقاية أرضهم، وذلك وفقا لما ذكرت تقارير محلية، السبت.

وأوضحت صحيفة “المصري اليوم” على موقعها الإلكتروني أن الحادثة قد وقعت، يوم الجمعة، في عزبة الزقمي، محافظة الفيوم.

وسقط سلك كهرباء في مياه الري أثناء تواجد أحد الأخوة وعندما صعقه التيار الكهربائى استغاث ببقية الأشقاء الذين هرعوا إليه بغية إنقاذه ليلقوا مصرعهم جميعا صعقا بالكهرباء.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا هم سيد راغب جويد حبلوك، وأشقاؤه الثلاثة محمد راغب جويد حبلوك، ورمضان راغب جويد حبلوك، وجوده راغب جويد حبلوك.

وأوضح البيان أن من المعاينة أن الأشقاء كانوا يقومون برى قطعة أرض زراعية ملك لهم وسقط سلك كهرباء في مياه الري ما أسفر عن مصرعهم جميعا صعقا بالكهرباء

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