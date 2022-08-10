الحكومة تتجه لتقليص نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية

2022-08-10 / 23:12
0

هبة بريس ـ الرباط

ينص مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي شرعت فيها المملكة.

و من بين النقاط الرئيسية للمذكرة التأطيرية، التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، والتي تحدد أولويات مشروع قانون المالية وتوجهاته الرئيسية، نجد استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

و تروم الحكومة لتوفير كل الهوامش المالية الممكنة، لتوجيهها لمجالات ذات وقع اقتصادي واجتماعي أكبر، و إعداد مقترحات برسم مشروع قانون المالية 2023 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط النفقات حسب التوجهات المعلنة.

و قررت الحكومة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار قبل برمجة أي مشروع جديد، مع التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.

كما تتجه الحكومة لربط دفع الإعلانات لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية، ولاسيما ضرورة الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض و الإدلاء بشهادة تثبت دفع المساهمات بشكل منتظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما تعتزم حكومة أخنوش مواصلة إلزام المؤسسات العمومية التي تستفيد من موارد مرصدة أو من إعانات الدولة، بإعداد ميزانياتها وفق تبويب ميزانياتي يحدد بشكل واضح البرامج والمشاريع المستفيدة من الاعتمادات المفتوحة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تراهن على إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم و تشجيع الاسثتمار

الحكومة تراهن على إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم و…

2022-08-10 / 22:48
Photo of حموشي يستقبل المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية

حموشي يستقبل المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية

2022-08-10 / 18:21
Photo of الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان

الفريق الحركي بمجلس النواب يطالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان

2022-08-09 / 19:10
Photo of بوعيدة تجمع رؤساء الجهات لاتخاذ قرارات تخص الأزمة المائية

بوعيدة تجمع رؤساء الجهات لاتخاذ قرارات تخص الأزمة المائية

2022-08-09 / 18:29

وزير ليبي ..الزواج أهم من الدراسة

2022-08-09 / 16:37

الجزيرة الإماراتي يعلن تعاقده مع المغربي أشرف بنشرقي

2022-08-09 / 15:46
Photo of كاتب جهوي لحزب “البيجيدي” يصف بلاغ الخارجية المغربية ب” الإنحراف”!!

كاتب جهوي لحزب “البيجيدي” يصف بلاغ الخارجية المغربية ب”…

2022-08-09 / 13:54
Photo of نقل زعيم “البوليساريو” في حالة خطيرة إلى جنوب إفريقيا للعلاج

نقل زعيم “البوليساريو” في حالة خطيرة إلى جنوب إفريقيا…

2022-08-08 / 22:47
Photo of “كابل انترنيت “يربط المغرب وموريتانيا يثير سعار “البوليساريو “

“كابل انترنيت “يربط المغرب وموريتانيا يثير سعار “البوليساريو “

2022-08-08 / 20:25
Photo of المرابط: “البام أثبت قدرته على تجديد نفسه وتعميق اختياراته الوطنية”

المرابط: “البام أثبت قدرته على تجديد نفسه وتعميق اختياراته…

2022-08-08 / 15:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق