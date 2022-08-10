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إنزكان : إعلان إنقطاع مياه الشرب عن منطقة القليعة اليوم الاربعاء

2022-08-10 / 17:17
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت المديرية الجهوية للجنوب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه على إثر العطب الذي تم تسجيله على صعيد قناة الإنتاج التي تزود مدينة القليعة بعمالة انزكان- آيت ملول بالماء الصالح للشرب وذلك ليلة الثلاثاء 09 غشت 2022، ستسجل اضطرابات وانقطاعات في التزود بالماء الصالح للشرب على صعيد المدينة يومه الأربعاء 10 غشت 2022.
وقد اتخذ المكتب جميع الإجراءات اللازمة لإصلاح هذا العطب في أقرب الآجال، كما أن الأشغال جارية على قدم وساق لإعادة تشغيل هذه القناة حيث من ا لمنتظر ان تنتهي الاشغال اليوم الأربعاء 10 غشت 2022و سيشرع في تزويد المدينة تدريجيا ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال من نفس اليوم.

إن المكتب إذ يشكر كافة زبنائه الكرام على حسن تفهمهم، يخبرهم أن مصالحه تبقى رهن إشارتهم للمزيد من المعلومات، وأنها تعمل جاهدة من أجل ضمان التزويد بالماء الشروب بمدينة القليعة في أحسن الظروف.

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