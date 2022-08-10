قانون المالية 2023 : خارطة الحكومة لإصلاح منظومة التربية والتكوين

2022-08-10 / 15:18
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هبة بريس _ الرباط

وضعت الحكومة المغربية خارطة طريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين ضمن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، حسب مذكرة توجيهية لرئيس الحكومة، بهدف تعزيز التماسك والسلم الاجتماعيين،وتمكين المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد.

وتسعى الحكومة، من خلال “خارطة طريق لإصلاح المنظومة التعليمية خلال الفترة 2022-2026″، إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية من 30 إلى 70 بالمئة.

وتضع الحكومة ضمن أهدافها توفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدرسة، عبر مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، بما في ذلك الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية، وكذا مضاعفة المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين.

وتستند خطة الإصلاح على الرفع من جاذبية مهنة التدريس، وتحسين الإطار القانوني بإحداث نظام أساسي وموحد، وتوفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وكذا ضمان تكوين أساسي جيد ومستمر وتحسين جودة الإدازات في التربية.

ورصدت الحكومة غلافا ماليا يقدر ب4 ملايير درهم، على مدى 5 سنوات، لمضاعفة عدد طلبة سلك إجازة التربية ل5 مرات، منها 583 مليون درهم برسم الموسم المقبل.

وستعمل الحكومة على إحداث 4000 وحدة في السنة لفائدة الأطفال بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي، ضمن مسارها لتعميم التعليم الأولي وضمان جودته وتهيئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، في أفق سنة 2028.

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