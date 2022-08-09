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صحيفة إسبانية : المغرب يُخطط لتهميش سبتة ومليلية

2022-08-09 / 14:55
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هبة بريس _ الرباط

اصدرت صحيفة “الإسبانيول” تقريرا تقول فيه إن المغرب يسعى إلى تهميش مدينتي سبتة ومليلية من الناحية السياحية،

وبررت الصحيفة قولها هذا بكون المغرب يعمل على “تحويل الواجهة الساحلية الشمالية للمغرب إلى وجهة سياحية مشابهة لمنطقة “كوستا ديل سول” بجنوب إسبانيا”

وعادت الصحيفة لتؤكد ان كل المشاريع المزمع تشييدها في الساحل المغربي على مساحة 400 كيلومترا من سبتة إلى مليلية، كفيلة بأن تحاصر سبتة ومليلية سياحيا

وترى ان هذه المشاريع تشبه ساحل “كوستا ديل سول” الإسبانية وان الهدف من هذه المشاريع لن يكون سوى تهميش سبتة ومليلية سياحيا

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