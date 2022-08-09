طقس الثلاثاء … سحب منخفضة مع نزول أمطار خفيفة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، تشكل كتل ضبابية أو ضباب محلي فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وكذا الواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ نزول قطرات مطرية ورعد محلي بالمنطقة الشرقية، فيما سيظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب -الشرقي للبلاد وكذا بالأقاليم الجنوبية.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلسين المتوسط والكبير و الريف، فضلا عن تناثر حبات من الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية، والجنوب -الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من الجنوب، والسواحل الوسطى، ومرتفعات الأطلس والجنوب- الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و 30 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق و جنوب الأقاليم الصحراوية، وما 22 و 25 درجة بالمنطقة الشرقية، و وادي ملوية وبسهول تادلة، وستكون ما بين 16 و 22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

وستكون درجات الحرارة خلال النهار في انخفاض.

أما البحر فسيكون هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين طنجة وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين آسفي وبوجدور، وهائجا الى أحيانا قوي الهيجان بالجنوب.

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