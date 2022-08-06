كأس إفريقيا لكرة القدم الشاطئية.. إنسحاب المنتخب الايفواري من إتمام مباراته أمام المنتخب المغربي

هبة بريس - و م ع

رفض منتخب كوت ديفوار لكرة القدم الشاطئية إتمام المباراة التي جمعته ،مساء اليوم السبت، بالمنتخب المغربي، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، برسم إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس افريقيا التي ستجرى بالموزمبيق.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المنتخب الايفواري رفض إتمام المباراة بعدما أعلن حكم اللقاء الليبي يحيى عبد الغني عن ضربة جزاء لصالح النخبة الوطنية في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة التي كانت نتيجتها تشير إلى التعادل بثلاثة أهداف لمثلها.

وسجل أهداف النخبة الوطنية في لقاء اليوم انوار فرندي في مناسبتين وعز الدين الحميدي.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية قد إنهزم في لقاء الذهاب الذي جرى بأبيدجان بنتيجة 7 أهداف مقابل 6.

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