اعتقال فرنسي من أصول جزائرية مرتبط بشبكة اجرامية بمعبر سبتة المحتلة

2022-08-06 / 21:49
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هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمعبر باب سبتة، أمس الجمعة، من اعتقال مواطن يحمل الجنسية الفرنسية ، ومن أصول جزائرية حيث كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة اجرامية للتهريب الدولي للمخدرات .

المعني بالامر ، صدر في حقه أمر دولي بالقاء القبض ، بسبب نشاطه الاجرامي ومشاركته في عمليات للتهريب الدولي للمخدرات تنشط بين اسبانيا وفرنسا .

وقد تم الاحتفاظ ، بالمعني بالامر ، تحت تديير الحراسة النظرية ، حيث تم اشعار السلطات الفرنسية المختصة لارسال ملف التسليم .

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‫4 تعليقات

  1. تحية للامن الوطني على مجهوداتهم الجبارة في حبط الخلايا الارهابية

  4. موضوع المخدرات والشبكات الارهابية من المواضع المتصدرة في الاونة الاخيرة

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