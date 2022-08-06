اعتقال فرنسي من أصول جزائرية مرتبط بشبكة اجرامية بمعبر سبتة المحتلة
هبة بريس - متابعة
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمعبر باب سبتة، أمس الجمعة، من اعتقال مواطن يحمل الجنسية الفرنسية ، ومن أصول جزائرية حيث كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة اجرامية للتهريب الدولي للمخدرات .
المعني بالامر ، صدر في حقه أمر دولي بالقاء القبض ، بسبب نشاطه الاجرامي ومشاركته في عمليات للتهريب الدولي للمخدرات تنشط بين اسبانيا وفرنسا .
وقد تم الاحتفاظ ، بالمعني بالامر ، تحت تديير الحراسة النظرية ، حيث تم اشعار السلطات الفرنسية المختصة لارسال ملف التسليم .
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4 تعليقات
تحية للامن الوطني على مجهوداتهم الجبارة في حبط الخلايا الارهابية
الامن الوطني في المستوى تبارك الله عليهوم
القاء القبض عليه كان باصدار امر دوليالقاء القبض ماشي عبثا
موضوع المخدرات والشبكات الارهابية من المواضع المتصدرة في الاونة الاخيرة