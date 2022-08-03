اجهاض محاولة تهريب 1.5 طن من المخدرات بعرض سواحل العرائش

2022-08-03 / 18:02
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هبة بريس - متابعة

علم لدى مصدر عسكري أن عملية مشتركة بين البحرية الملكية والدرك الملكي بالعرائش مكنت، حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح أمس الثلاثاء في عرض ساحل المدينة، من إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات.

وأوضح المصدر نفسه، أنه تم خلال هذه العملية، حجز 43 حزمة من مخدر الشيرا، يبلغ وزنها حوالي 1500 كيلوغرام، وتوقيف مهربين مغربيين اثنين.

وأشار إلى أنه تم نقل المهربيْن والشحنة المحجوزة إلى ميناء العرائش وتسليمها للسلطات المحلية المختصة للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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