غياب التغطية يثير اسثياء زبناء “إينوي” خاصة بالمدن الساحلية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عبر عدد من زبناء “إينوي”، الفاعل الثالث في شبكة الاتصالات الهاتفية بالمغرب، عن استيائهم من ضعف شبكة التغطية الخاصة ب”إينوي” و ضعف صبيب الإنترنت خاصة بالمدن الساحلية و شواطئ المملكة.

و نشر العديد من زبناء “إينوي” تدوينات عبروا من خلالها عن غضبهم من الشركة بسبب رداءة و ضعف خدماتها خلال فصل الصيف و بالأخص في المناطق التي تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين.

و في هذا الصدد، كتب أحد الشخصيات الفاعلة في مجال الفن السابع و الذي تحظى صفحته بنسبة متابعة مهمة بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينة جاء فيها: “شبكة إينوي Inwi ضعيفة إلى مختفية في الساحل بين المحمدية وبوزنيقة”.

و عقب ناشط فايسبوكي آخر بعبارة: “تغطية إينوي غائبة و منعدمة في الصحراء المغربية” ، ليضيف ثالث: “أسوأ تغطية عند إينوي هذا علاش قررت نبدلها و نجرب فاعل اتصالاتي آخر”.

و كتب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي كذلك: “تغطية إينوي شبه منعدمة بالبوادي المغربية مقارنة بالشبكات الأخرى” ، و أضاف: “لا ريزو لا كونكسيون، هادي ست أشهر و نحن نعاني مع إينوي و الحلزون أسرع من سرعة صبيبها هنا”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا من زبناء مجموعة “إينوي” المتذمرين من خدماتها قرروا تغيير خدمات الشركة و تعويضها بخدمات شركات منافسة، مؤكدين أنهم لا يمكن أن يؤدوا مبالغ مهمة مقابل شبكة تغطية لا تغطي بالشكل الأمثل كافة التراب الوطني.

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