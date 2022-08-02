إسرائيل تغلق معابرها مع قطاع غزة بشكل مفاجئ

هبة بريس _ متابعة

أغلقت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، معابرها مع قطاع غزة بشكل مفاجئ في كلا الاتجاهين.

وحسب موقع “عمون نيوز” الأردني، أغلقت إسرائيل معبري كرم أبو سالم التجاري، وبيت حانون للأفراد.

وأوقفت إسرائيل دخول البضائع إلى قطاع غزة وتصدير البضائع منه أيضا. ومنع جيش إسرائيل الأهالي من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية، مع السماح بعبور سيارات الإسعاف.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت “بسبب المخاوف من القناصة والصواريخ المضادة من غزة”.

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