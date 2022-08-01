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لمراجعة النظام الأساسي ..الاستقلال يؤجل مؤتمره الاستثنائي

2022-08-01 / 19:52
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هبة بريس - الرباط

قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، تأجيل المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا عقده يوم 6 غشت 2022، وذلك بفرض مراجعة بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب .

وقالت اللجنة التنفيذية، في بلاغ لها أن قرار التأجيل يهدف لمواصلة الاستعدادات المرتبطة بالإعداد المادي واللوجستيكي والأدبي للمؤتمر، وكذا من أجللفسح المجال لإنضاج الشروط الذاتية والموضوعية والمناخ الجيد لعقد هذه المحطة التنظيمية.

وشدد المصدر ذاته، على أن أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال غلبوا المصلحة الحزبية على المصالح الشخصية الضيقة، وعبروا عن ضرورة توحيد الكلمة ورص الصفوف وتجنب الصراعات والخلافات الداخلية.

وأضاف المصدر ذاته إن نزار بركة الذي ترأس الاجتماع أبان عن حكمة ورزانة ومسؤولية وطنية كبيرة في تدبير المرحلة وقيادة التنظيم الحزبي بروح همها الوحيد هو التفكير في حلول قطاعية للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تزحف على الجميع.

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