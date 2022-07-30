جو بايدن

إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا للمرة الثانية في أقل من 10 أيام

2022-07-30 / 20:33
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هبة بريس - وكالات

أصيب الرئيس الأمريكي جوبايدن مجددا بفيروس كورونا، اليوم السبت، رغم شعوره بأنه صحته بخير، وفقا لطبيب البيت الأبيض.

وكتب طبيب بايدن كيفن أوكونور في مذكرة أن “فحص المستضدات” الذي أجري للرئيس “صباح السبت جاء إيجابيا ” وأنه “سيبدأ مجددا إجراءات عزل صارمة”.

وأوضح كيفن أن حالة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار باكسلوفيد، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج.

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