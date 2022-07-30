بمناسبة ذكرى عيد العرش.. الملك يوجه خطابا ساميا للأمة

هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيوجه مساء اليوم السبت خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

وفي ما يلي بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه السبت 30 يوليوز 2022، ابتداء من الساعة التاسعة مساء”.

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