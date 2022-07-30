بمناسبة ذكرى عيد العرش.. الملك يوجه خطابا ساميا للأمة

2022-07-30 / 14:39
0
هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس، سيوجه مساء اليوم السبت خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

وفي ما يلي بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه السبت 30 يوليوز 2022، ابتداء من الساعة التاسعة مساء”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالأرقام.. بايتاس يستعرض حصيلة الحكومة بالبرلمان

بالأرقام.. بايتاس يستعرض حصيلة الحكومة بالبرلمان

2022-07-30 / 14:02
Photo of لوكاشينكو ل”الملك محمد السادس”: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون مع المغرب

لوكاشينكو ل”الملك محمد السادس”: بيلاروس مهتمة بتعزيز التعاون مع…

2022-07-30 / 11:11
Photo of الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول العام الهجري

الملك يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بحلول العام…

2022-07-30 / 09:53
Photo of الأغلبية تعبر عن ارتياحها الكبير للمنجزات والأوراش التي قامت بها الحكومة

الأغلبية تعبر عن ارتياحها الكبير للمنجزات والأوراش التي قامت…

2022-07-29 / 22:19
Photo of السعدي: خصم سياسي يحرض المغاربة ضد “الأحرار”

السعدي: خصم سياسي يحرض المغاربة ضد “الأحرار”

2022-07-29 / 20:20
Photo of بايدن للملك محمد السادس: العلاقات الاستثنائية بين بلدينا تعرف تطورا مطردا

بايدن للملك محمد السادس: العلاقات الاستثنائية بين بلدينا تعرف…

2022-07-29 / 19:33
Photo of عيد العرش .. عفو ملكي على 1769 شخصا

عيد العرش .. عفو ملكي على 1769 شخصا

2022-07-29 / 18:20
Photo of رئيس البرلمان العربي يهنئ الملك بذكرى عيد العرش

رئيس البرلمان العربي يهنئ الملك بذكرى عيد العرش

2022-07-29 / 17:45
Photo of المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين تقرير “هيومن رايتس ووتش” عن المغرب

المرصد العربي لحقوق الإنسان يدين تقرير “هيومن رايتس ووتش”…

2022-07-29 / 16:53
Photo of المحكمة الدستورية تعلن فوز عبد الرحيم بوعيدة وانتخابه عضوا بمجلس النواب

المحكمة الدستورية تعلن فوز عبد الرحيم بوعيدة وانتخابه عضوا…

2022-07-29 / 16:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق