إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد تويتر

2022-07-30 / 09:40
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هبة بريس - وكالات

رفع إيلون ماسك دعوى مضادة ضد شركة تويتر، مصعدا معركته القانونية ضد شركة التواصل الاجتماعي بسبب محاولته وقف عملية الشراء البالغة 44 مليار دولار.

ولم تتوافر الوثيقة المؤلفة من 164 صفحة على الرغم من أنه بموجب قواعد المحكمة يمكن نشر نسخة منقحة للناس قريبا.

وكانت قاضية في ولاية ديلاوير الأمريكية قالت إن المحاكمة ستبدأ في 17 أكتوبر وتستمر خمسة أيام للنظر في محاولة تويتر إبقاء إيلون ماسك على صفقته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ورئيس شركة سبيس إكس إنه انسحب من الصفقة في الثامن من يوليوز وأنحى باللائمة على شركة تويتر لخرق اتفاقية الاندماج من خلال تحريف عدد الحسابات المزيفة على منصتها.

وأقامت تويتر دعوى قضائية بعد أيام واصفة ادعاءات الحسابات المزيفة بأنها تشتيت للانتباه وقالت إن ماسك ملزم بعقد الاندماج لإغلاق الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.

وارتفعت أسهم الشركة 1.4 في المئة في التعاملات الصباحية الجمعة إلى 41.45 دولار.

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