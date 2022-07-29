رئيس البرلمان العربي يهنئ الملك بذكرى عيد العرش

هبة بريس

هنأ معالي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، بمناسبة ذكرى الجلوس على العرش، والتي يتم الاحتفال بها في الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيدا بما حققته المملكة من إنجازات في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن خالص تمنياته لجلالة الملك محمد السادس بموفور الصحة ودوام العافية، داعيا الله عز وجل للمملكة المغربية وشعبها العزيز دوام الأمن والاستقرار، ومزيداً من التقدم والازدهار.

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