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الأحرار: “بلادنا أضحت نموذجا ديمقراطيا يُحتذى به”

2022-07-29 / 15:09
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هبة بريس

تناول المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال اجتناعه الأخير، نتائج الانتخابات الجزئية التي عرفتها بلادنا في كل من مكناس والحسيمة.

وفي هذا الصدد، تقدم المكتب السياسي بخالص التهاني لصوفيا الطاهري، و بوطاهر الطاهري، على إثر نجاحهما في هذه الاستحقاقات، مجددا شكره لساكنتي مكناس والحسيمة على ثقتهم في الحزب ومرشحيه، فضلا عن مساهمتهم ودورهم الجوهري في نجاح العملية الانتخابية التي مرت في إطار من النزاهة والشفافية، وفي جعل هذه الانتخابات محطة ديمقراطية تنضاف إلى المحطات الديمقراطية التي شهدتها بلادنا، وآخرها محطة الثامن من شتنبر، التي عكست إرادة المواطنين الشعبية واختياراتهم وكرست، مرة أخرى، الخيار الديمقراطي بوصفه ثابتا من الثوابت الأساسية الأربعة للمملكة، بما يخدم القضايا التنموية بعيدا عن الديماغوجية والخطابات الشعبوية.

كما نوه الحزب بتدبير بلادنا للانتخابات، بحكم أن بلادنا أضحت، بفضل ما حققته من تراكمات إيجابية في مجال تجربتها الديمقراطية وما أقرته من إصلاحات سياسية ودستورية، نموذجا ديمقراطيا يُحتذى.

وإذ يستحضر الحزبُ الأمانة التي طوقته بها ساكنة كل من إقليمي مكناس والحسيمة، يؤكد العزم على ألا يدخر جهدا في الدفاع عن مختلف القضايا التنموية لساكنتي هاتين المنطقتين وسائر مناطق بلادنا.

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