في فرنسا.. الشرطة تلقي القبض على كل من يسقي حديقة منزله

هبة بريس - وكالات

أفادت القناة التلفزيونية الفنرسية BFM في تقرير مصور أن الشرطة الفرنسية بدأت تراقب التزام السكان بإجراءات توفير المياه التي تم إدخالها أثناء الجفاف.

وجاء في التقرير: “يبحث ثلاثة من ضباط الشرطة في هذه السيارة عن أدنى تدفق للمياه بالقرب من المنازل. وستقوم شرطة البيئة بتفتيش هذا البستان والحديقة الخضراء، لكنهم اليوم سيقتصرون على تحذير بسيط”.

قال رئيس أحد المكاتب الإقليمية للمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي، جان نويل ريفيل، إن “مهمة الموظفين هي تذكيرهم بالقواعد الحالية، ولكن في حالة الانتهاك المتكرر، ستقوم الشرطة بإعداد تقرير”.

كما ذكر التقرير أنه لم تكتف الدورية بزيارة المالكين الخاصين – وإنما شملت صاحب نادي الغولف القريب بالزيارة.

كما أشارت القناة التلفزيونية إلى حالة في مقاطعة نورد، حيث اكتشفت الخدمات العامة خزانًا اصطناعيًا، على عكس الحظر، يتم ضخ المياه إليه من النهر.

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