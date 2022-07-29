في فرنسا.. الشرطة تلقي القبض على كل من يسقي حديقة منزله
أفادت القناة التلفزيونية الفنرسية BFM في تقرير مصور أن الشرطة الفرنسية بدأت تراقب التزام السكان بإجراءات توفير المياه التي تم إدخالها أثناء الجفاف.
وجاء في التقرير: “يبحث ثلاثة من ضباط الشرطة في هذه السيارة عن أدنى تدفق للمياه بالقرب من المنازل. وستقوم شرطة البيئة بتفتيش هذا البستان والحديقة الخضراء، لكنهم اليوم سيقتصرون على تحذير بسيط”.
قال رئيس أحد المكاتب الإقليمية للمكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي، جان نويل ريفيل، إن “مهمة الموظفين هي تذكيرهم بالقواعد الحالية، ولكن في حالة الانتهاك المتكرر، ستقوم الشرطة بإعداد تقرير”.
كما ذكر التقرير أنه لم تكتف الدورية بزيارة المالكين الخاصين – وإنما شملت صاحب نادي الغولف القريب بالزيارة.
كما أشارت القناة التلفزيونية إلى حالة في مقاطعة نورد، حيث اكتشفت الخدمات العامة خزانًا اصطناعيًا، على عكس الحظر، يتم ضخ المياه إليه من النهر.
2 تعليقات
دولة لها مياه كثيرة ومع ذلك تعمل كل شيء للحفاظ على هذه الثروة.اما نحن فاغنياء هذا البلد يبذرون هذه الثروة على الموقف والمسابح الخاصة الخ الخ الخ….
السلام عليكم اذهبوا الى حد ولاد جلول جماعة بلمنصور اقليم القنيطرة إنهم لايؤدون الماء وضيعون الماء بابشع الطرق والله حرام. أتمنى أن تتدخل السلطات المحلية لايقاف هذا النزيف وجعلنا من الماء كل شئ حي .صدق الله العظيم.