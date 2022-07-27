البام يصف “هاشتاغات خفض الأسعار” ب”الحضارية” ويدعو الأغلبية الحكومية للاجتماع

هبة بريس - الرباط

وصف حزب الأصالة والمعاصرة، الهاشتاغات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بخفض الأسعار ب”الحضارية”.

واعتبر المكتب السياسي ل”البام”، أن الحملات المطالبة بخفض الأسعار عبرت بشكل حضاري عن تضرر المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وأضاف المكتب، أن التقرير الذي قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعه، تضمن الإشارة إلى مختلف جوانب الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والاطلاع على بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة.

وفي انتظار تعميق النقاش حول نص تقرير لجنة اليقظة الاقتصادية بالحزب، دعا المكتب السياسي قيادة الأغلبية الحكومية للاجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية للمواطنين.

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