البام يصف “هاشتاغات خفض الأسعار” ب”الحضارية” ويدعو الأغلبية الحكومية للاجتماع
هبة بريس - الرباط
وصف حزب الأصالة والمعاصرة، الهاشتاغات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بخفض الأسعار ب”الحضارية”.
واعتبر المكتب السياسي ل”البام”، أن الحملات المطالبة بخفض الأسعار عبرت بشكل حضاري عن تضرر المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وأضاف المكتب، أن التقرير الذي قدمته لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعه، تضمن الإشارة إلى مختلف جوانب الصعوبات التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوطني، والاطلاع على بعض الاقتراحات العملية للتخفيف من حدة الأزمة.
وفي انتظار تعميق النقاش حول نص تقرير لجنة اليقظة الاقتصادية بالحزب، دعا المكتب السياسي قيادة الأغلبية الحكومية للاجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية للمواطنين.
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3 تعليقات
اكوي وبخ
دعا المكتب السياسي قيادة الأغلبية الحكومية للاجتماع بشكل عاجل لتدارس الصعوبات التي تعرفها القدرة الشرائية للمواطنين
مبادرة إيجابية نتمنى أن يتم تنزيلها عاجلا و اتخاد تدابير ايضا عاجلة من أجل تخفيف وطأة الغلاء الفاحش الذي أصبح يطبع حياة الغالبية العظمى من الشعب المغربي، بما فيها الطبقة المسماة متوسطة، لأنه مس جميع مناحي الحياة،فليس كافيا على الإطلاق تقديم دعم لنقل المسافرين و البضاءع لأن كل المهن بدون استثناء تعتمد على التنقل من أجل ممارستها، و ضغط غلاء المحروقات اثر بشكل كبير على ظروف عيش المواطنين.
يجب اتخاد تدابير شجاعة و واقعية من أجل رفع هذه الآفة المسماة الغلاء، قعدة دول كفرنسا عملت على تعديل قانون المالية من أجل تنزيل تدابير عاجلة لإيقاف أثر هذه الآفة عاى المواطن الفرنسي، زيادة على كون الشركات الكبرى للمحروقات تقوم بتقديم تخفيضات تضامنية لصالح المواطنين
ماذا تنتظر الحكومة بعد هذه الأوضاع المعيشية المزرية جراء ارتفاع الاسعار في المواد الغذائية والوفود الذي احرق جيوب البسطاء من الشعب المغربي