بوريطة يستقبل اللورد أحمد طارق وزير الدولة البريطاني

هبة بريس

استقبل ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم بالرباط اللورد أحمد طارق وزير الدولة البريطاني لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة والكومنولث، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب بهدف تعزيز الشراكة المغربية- البريطانية.

وهمت المباحثات التي أجراها الطرفان العلاقات بين البلدين ذات الجدور التاريخية والثقافية العريقة، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وخلال هذا للقاء ثمن اللورد أحمد طارق، وزير الدولة البريطاني، مسار التعاون المطرد بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة في جميع المجالات.

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