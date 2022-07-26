تاونات: مواصلة الجهود للسيطرة على أربع بؤر للنيران

هبة بريس _ الرباط

أفادت مصادر محلية بإقليم تاونات بأن فرق التدخل ما تزال تواصل، إلى حدود مساء اليوم الثلاثاء، جهودها الحثيثة للسيطرة على أربع بؤر للنيران بغابة “خندق تسيانة” بجماعة كلاز، دائرة غفساي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الفرق، المكونة من عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية إلى جانب بعض المتطوعين، تجاهد إلى حدود مساء اليوم للسيطرة على بؤر النيران هاته، التي زاد من إذكائها هبوب رياح قوية.

وأضافت أن هذه الجهود مكنت من تحييد الخطر الذي يتهدد سلامة ساكنة دوار “تاورارت” القريب من منطقة الحريق، مشيرة إلى أن الحصيلة المؤقتة للخسائر التي طالت الغطاء الغابوي، تبقى حاليا مستقرة في حوالي 33 هكتارا، مغطاة أساسا بالصنوبر والأصناف النباتية الثانوية.

وكانت السلطات المحلية لإقليم تاونات قد أفادت أمس الاثنين، بأن شخصا لقي مصرعه، فيما أصيب آخر بإصابات خطيرة، خلال مساهمتهما كمتطوعين ضمن فرق إخماد هذا الحريق الغابوي.

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