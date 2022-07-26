حرائق العرائش.. وفاة سيدتين اختناقا ونقل 500 أسرة من مساكنها

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية لإقليم العرائش بتسجيل اندلاع حرائق غابوية، منذ أمس الاثنين، بكل من غابة “بوهاشم جبل العلم”، الواقعة بالمجال الترابي لجماعتي تازورت وبني عروس، وغابة “المنزلة” بجماعة الساحل وكذا بالقرب من دوار “الرمل” بجماعة زعرورة، حيث تجندت كافة السلطات والمصالح المعنية من أجل مكافحتها.

وأوضح المصدر نفسه أنه تمت لأجل ذلك، تعبئة فرق للتدخل مكونة من عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، إلى جانب أفراد من الإنعاش الوطني ومتطوعين من الساكنة، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات صهريجية وسيارات إسعاف وسيارات نقل وأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير”.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن المجهودات الأولى لفرق التدخل همت تأمين سلامة ساكنة الدواوير المجاورة لأماكن الحرائق، حيث تم، بشكل وقائي ودرء لكافة المخاطر المحتملة، نقل 500 أسرة من مساكنها انطلاقا من 10 دواوير معنية بحريق غابة “بوهاشم جبل العلم” و36 أسرة انطلاقا من دوار “الرمل”.

وأوضح المصدر أنه تم تسجيل حالتي وفاة اختناقا لسيدتين لم ترغبا في الاستجابة لنداءات السلطات المحلية والقوات العمومية بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران.

وأشار إلى أن فرق مكافحة النيران، تمكنت لحدود الساعة، من تطويق الحريق المسجل على مستوى غابة “المنزلة”، حيث أتى على ما يناهز 30 هكتارا من الغطاء الغابوي، كما تمكنت من تحويط 90 بالمائة من الحريق المندلع بالقرب من دوار “الرمل” بجماعة زعرورة، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على أربع بؤر نيران نشيطة بكل من جماعتي تازورت وبني عروس.

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