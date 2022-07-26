بنسعيد يجري مباحثات مع وزير التعاون الإقليمي بحكومة إسرائيل

2022-07-26 / 11:08
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هبة بريس

أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الاثنين بالرباط، مباحثات ثنائية مع وزير التعاون الإقليمي بحكومة دولة إسرائيل عيساوي فريج، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

وحسب بلاغ للوزارة فإن هذا اللقاء يدخل في إطار الدينامية التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل منذ التوقيع سنة 2020 على الاتفاق الثلاثي (المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة)، بشكل يعكس العلاقات القوية والتي تستمد قوتها من الأواصر المتينة والخاصة التي تربط الجالية اليهودية من أصل مغربي بالمملكة، والروابط الخاصة التي تجمع تلك الجالية اليهودية، بمن فيهم الموجودون في إسرائيل، بشخص جلالة الملك.

وجرى التباحث بشأن قضايا تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجالات الشباب والثقافة، حيث تم تقديم نبذة عن برامج عمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، تم التأكيد على ضرورة تشكيل فرق مشتركة بين الوزارتين لوضع برنامج مشترك يهم تنظيم دورات صيفية تهم شباب مغاربة وإسرائليين لاكتشاف الثقافة المغربية وثقافة دولة اسرائيل.

وخلص إلى أن بنسعيد ركز على ضرورة الاهتمام بالبرمجيات وألعاب الفيديو، لما ذلك من أهمية قصوى، كما أن المغرب يتوفر على طاقات بشرية مهمة في هذا المجال.

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