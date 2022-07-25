أخنوش: هدفنا تقليص الخصاص في الأطر الطبية

2022-07-25 / 16:56
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هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030 تتوخى معالجة الإشكال المتعلق بالخصاص في عدد الأطر الطبية.

وأبرز أخنوش، في تصريح للصحافة عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار، أن هذا البرنامج يولي أهمية كبرى لسد الخصاص في الموارد البشرية، وأنه يندرج في إطار المساعي الرامية لبلوغ معايير منظمة الصحة العالمية بخصوص عدد الأطباء لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، وكذا تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد في أفق 2030.

وأشار إلى أن هاته الاتفاقية تتماشى مع آفاق القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي كان صودق عليه في المجلس الوزاري ليوم 13 يوليوز الجاري برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومضى بقوله إن الاتفاقية التي تفوق كلفة تنفيذها 3 مليارات درهم ” تنص أيضا على توسيع قاعدة طلبة الطب في الجامعات، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، وكذا توظيف حوالي 4 آلاف مؤطر جديد في أفق 2030″.

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