عملية ختان تنتهي بوفاة رضيع واعتقال “الحجام” باقليم بني ملال

هبة بريس

انتهت عملية ختان بمنطقة القصيبة باقليم بني ملال، الأسبوع المنصرم، بوفاة رضيع واعتقال “الحجام”.

وحسب مصدر محلي، فقد توفي رضيع لا يتجاوز عمره الشهر، بعد عملية ختان على يد “حجام” بالقصيبة.

وأضاف ذات المصدر، أن وفاة الرضيع استدعت حلول عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية على عجل بعين المكان، حيث تم توقيف “الحجام” ونقل جثة الرضيع لمستودع الأموات للكشف عن سبب وفاته.

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