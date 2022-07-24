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طقس الأحد.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-24 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس حارا بكل من المناطق الشمالية والوسطى، الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية، مع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية فوق سواحل المحيط الأطلسي الوسطى والجنوبية وبالواجهة المتوسطية.

ومن المرتقب نزول قطرات مطرية وبروز رعد بصفة محلية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مناطقهما الغربية المجاورة وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وكذا نزول زخات رعدية محليا أقصى جنوب المملكة.

كما ستلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما ومصحوبة بتناثر حبات من الغبار فوق كل من مرتفعات الأطلس، سهولها المجاورة، الرحامنة وجنوب البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات و بالقرب من السواحل، وما بين و 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، وادي ملوية، سهول المحيط الأطلسي وبغرب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و33 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة، بينما ستمضي درجات الحرارة في ارتفاع خلال النهار.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأأطلسي.

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تعليق واحد

  1. خاص البلديات أو لمقدم إتاصل بكبار السن وتوزيع قارورات الماء لتبريد و وضع رقم أخضر وشكرا

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