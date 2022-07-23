جو بايدن

طبيب بايدن: الرئيس مصاب بسلالة كورونا شديدة العدوى

2022-07-23 / 22:16
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هبة بريس - وكالات

ربما يكون الرئيس جو بايدن مصابا بسلالة شديدة العدوى سريعة الانتشار من فيروس كورونا ، وهو يعاني الآن من آلام في الجسم والتهاب في الحلق منذ جاء اختباره للفيروس إيجابيا، وذلك وفق ما جاء في تحديث من طبيبه يوم السبت حول حالة الرئيس الصحية.

السلالة، المعروفة باسم بي إيه 5، تتبع المتحور أوميكرون الذي ظهر أواخر العام الماضي، ويعتقد أنها مسؤولة عن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وذكر الدكتور كيفين أوكونور، طبيب الرئيس، في تحديث له عن حالة بايدن أن الأعراض السابقة، ومن بينها سيلان الأنف والسعال، أصبحت “أقل إزعاجا”.

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