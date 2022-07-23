البرلماني “وشاك” للوزيرة بنعلي: إعدام لاسامير “ضرب في السيادة الطاقية للمغرب”

ع محياوي - هبة بريس

في ظل المشاكل المتكررة و الموجة الكبيرة التي تهز الرأي العام حولشركة تكرير النفط ” لاسامير ” طرح النائب البرلماني “حفيظ وشاك ” رئيس لجنة خطة إصلاح الإدارة بمجلس النواب البرلمان المغربي سؤالا حول إحياء شركة لاسامير .

و تضمن نص السؤال ما يلي : ” اعتبر أن عددا من المهنيين والمتدخلين في قطاع صناعة الغاز والبترول ، المسطرة القضائية استوفت مساعيها مما يستوجب إحياء شركة لاسمير وحماية كل المصالح المرتبطة بها ، علما أن سن سياسة وطنية تعتمد على تطوير صناعة تكرير البترول ، يعتبر لبنة أساسية للرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات التي ستعتمدونها لإحياء هذه المصفاة التي ستساهم لا محالة في بناء سياسة النجاعة الطاقية في بلادنا ” ؟

وفي ذات السياق أكدت ” ليلى بنعلي” ، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في معرض ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب والذي أثار جدلا كبيرا ، يومه الإثنين 18يوليوز 2022 ، أن الوزارة تدرس السيناريوهات التقنية والإقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة تكرير النفط “لاسامير” وأنها ستبحث جيدا في هذا الملف الذي لم تتوصل به كاملا وقالت بالحرف : ” لاسامير أنا ماعمرني قلت مامحتاجينهاش ” .

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