أمن البيضاء يوقف مروج مخدرات هدد شرطيا وألحق خسائر بسيارته

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الجمعة 22 يوليوز الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، لكونه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في عدة قضايا تتعلق بترويج المخدرات، فضلا عن تورطه في إلحاق خسائر مادية بسيارة شرطي وتهديده باستعمال السلاح الأبيض، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في غضون شهر يونيو الماضي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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