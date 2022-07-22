أمن البيضاء يوقف شخصين بتهمة ترويج المفرقعات والشهب النارية

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 48 و54 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة.

حسب مصدر أمني، فقد وجرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتين لمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 111 ألف و200 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، علاوة على مبلغ مالي قدره 109 آلاف و300 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0