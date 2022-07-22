الصورة تعبيرية

أمن البيضاء يوقف شخصين بتهمة ترويج المفرقعات والشهب النارية

2022-07-22 / 09:32
0
هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 48 و54 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة.

حسب مصدر أمني، فقد وجرى توقيف المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتين لمنطقة الرحمة بمدينة الدار البيضاء.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 111 ألف و200 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، علاوة على مبلغ مالي قدره 109 آلاف و300 درهم يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-22 / 09:08
Photo of جوائز ال”كاف” 2022 .. الوداد الرياضي يتوج بجائزة أفضل فريق إفريقي

جوائز ال”كاف” 2022 .. الوداد الرياضي يتوج بجائزة أفضل…

2022-07-21 / 21:33
Photo of “المسطرة الغيابية بين النص القانوني واشكالات التطبيق” ..نقاش مستفيض في ندوة بخريبكة

“المسطرة الغيابية بين النص القانوني واشكالات التطبيق” ..نقاش مستفيض…

2022-07-21 / 20:59
Photo of الرباط.. طرد محمد زيان من أشغال الجمعية العمومية للمحامين

الرباط.. طرد محمد زيان من أشغال الجمعية العمومية للمحامين

2022-07-21 / 20:18
Photo of النحاس الأصفر ..مطالب برلمانية بمحاربة المضاربة

النحاس الأصفر ..مطالب برلمانية بمحاربة المضاربة

2022-07-21 / 19:52
Photo of بايتاس : الحكومة ستتدخل للتخفيف من تداعيات حرائق الغابات

بايتاس : الحكومة ستتدخل للتخفيف من تداعيات حرائق الغابات

2022-07-21 / 18:26
Photo of مراكش: تهمة الارتشاء تقود 5 دركيين للتحقيق التفصيلي

مراكش: تهمة الارتشاء تقود 5 دركيين للتحقيق التفصيلي

2022-07-21 / 16:44
Photo of التأشيرة الالكترونية.. بايتاس: الطلبات بلغت 4241 طلب وإسرائيل في المقدمة

التأشيرة الالكترونية.. بايتاس: الطلبات بلغت 4241 طلب وإسرائيل في…

2022-07-21 / 15:57
Photo of الحكومة: “مداخيل الضرائب ارتفعت ب1.3 مليار درهم لكن دعم مهنيي النقل تجاوز الملياري درهما”

الحكومة: “مداخيل الضرائب ارتفعت ب1.3 مليار درهم لكن دعم…

2022-07-21 / 15:39
Photo of الحكومة تعلق على هاشتاغ “ارحل”: “ننصت لجميع التعبيرات”

الحكومة تعلق على هاشتاغ “ارحل”: “ننصت لجميع التعبيرات”

2022-07-21 / 15:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق