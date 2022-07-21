الرباط.. طرد محمد زيان من أشغال الجمعية العمومية للمحامين

هبة بريس _ الرباط

طرد محمد زيان، زوال يومه الخميس، من أشغال الجمعية العمومية للمحامين، المنعقدة بمقر نادي المحامين بالسويسي بالرباط.

زيان، وحسب مصدر من عين المكان، حضر للنشاط وحاول المشاركة في أشغال الاجتماع بصفة “محامي”، غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعدما تصدى له النقيب الممارس الحالي الأستاذ عدنان والنقيب السابق، وكذا أعضاء المجلس بشكل حازم وصارم، مؤكدين أنه محامي موقوف عن العمل بموجب حكم قضائي.

واعتبر عدد من الحاضرين، أن السماح لمحمد زيان بالمشاركة في مثل هذا الاجتماع، قد يشكل تحقيرا لمقررات قضائية خصوصا وأن المعني ممنوع من مزاولة المهنة بحكم قضائي، ما دفع بالأخير إلى مغادرة المكان.

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