قطاع الطيران: توقيع اتفاق لإحداث منظومة Collins Aerospace بالمغرب

هبة بريس

تم توقيع بروتوكول اتفاق بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزّور ونائب رئيس سلسلة توريد شركة Collins Aerospace، Kristopher Pinnow، وذلك يوم الاثنين 18 يوليوز 2022، بمعرض “فارنبورو” Farnborough للطيران الذي ينعقد من 18 إلى 22 يوليوز الجاري.

ويتوخى هذا الاتفاق، الذي يندرج في إطار تطوير مشاريع رائدة بقطاع الطيران تروم تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، إحداث منظومة للتوريد خاصة بشركة Collins في المغرب، التي هي أحد فروع الشركة الأمريكية الرائدة Raytheon Technologies.

وبهذه المناسبة، صرح مزّور بأن « ميلاد هذه المنظومة الصناعية الجديدة التابعة لهذا العملاق العالمي بالقطاع، هو تتويج لشراكة استراتيجية ناجحة تفتح آفاقاً كبرى أمام تنمية قطاع الطيران بالمغرب.

وبفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تعكس منصة الطيران المغربية مرة أخرى مدى مرونتها وقدرتها على التأقلم مع الأزمة العالمية، ومدى جاذبيتها وقدرتها التنافسية الدولية، من خلال التطوير المتواصل لسلسلة قيمتها، عبر التموقع بمهن جديدة ذات تكنولوجية جد متطورة ».

وأكد في هذا الصدد أيضا على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع الكبير حيث: » ستساهم منظومة Collins في نقل المهارات إلى الفاعلين المحليين، وتوفير مناصب شغل لشبابنا، وفي جهود المغرب الرامية إلى مواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام. وبإحداث دائرة ازدهار مُثلى في الاقتصاد الوطني، فهذا المشروع يشرع في تاريخ طويل حافل بالطموحات والنجاحات ».

وسيتم هيكلة منظومة Collins حول موردين ومنصة للتزوُّد تتواجد بالمغرب. وستسمح بإحداث 800 منصب شغل وتحقيق رقم مبيعات تبلغ قيمتها الإجمالية مليار دولار في أفق عام 2032.

وتتواجد شركة Collins Aerospace بالمغرب منذ سنة 2011 من خلال فرعها Ratier Figeac Maroc المتخصص في إنتاج المجموعات الميكانيكية الفرعية للقيادة ومقصورات الطائرات…

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