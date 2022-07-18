الصورة من الارشيف

إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد على طاولة مجلس الحكومة

2022-07-18 / 14:27
0
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني ،يضيف البلاغ، بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها ونقلها واستعمالها وإتلافها، وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله.

أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اليوم الإثنين.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحل بالمغرب

اليوم الإثنين.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يحل بالمغرب

2022-07-18 / 13:43
Photo of بيرو: “حكومة أخنوش تتعرض للتشويش و علينا جميعا التصدي لأعداء الوطن”

بيرو: “حكومة أخنوش تتعرض للتشويش و علينا جميعا التصدي…

2022-07-17 / 20:18
Photo of الشطبي: “الحكومة تعمل ليلا نهارا الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين”

الشطبي: “الحكومة تعمل ليلا نهارا الحفاظ على المستوى المعيشي…

2022-07-17 / 18:07
Photo of تونس ولاية جزائرية”.. تصريح لخبير جزائري يثير موجة استنكار واسعة

تونس ولاية جزائرية”.. تصريح لخبير جزائري يثير موجة استنكار…

2022-07-17 / 16:46
Photo of جامعي : فتح المعبر الحدودي “اللنبي” يعكس الجهود المتواصلة للملك حول القضية الفلسطينية

جامعي : فتح المعبر الحدودي “اللنبي” يعكس الجهود المتواصلة…

2022-07-17 / 14:24
Photo of مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ترفض زيارة ” أفيف كوخافي” الإسرائلي للمغرب

مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” ترفض زيارة ”…

2022-07-17 / 12:31
Photo of ايت الطالب : العالم يتجه أكثر فأكثر نحو الطب الاستباقي

ايت الطالب : العالم يتجه أكثر فأكثر نحو الطب…

2022-07-17 / 11:26
Photo of الملك حسين.. وسائل إعلام إيطالية تسلط الضوء على وساطة المغرب

الملك حسين.. وسائل إعلام إيطالية تسلط الضوء على وساطة…

2022-07-17 / 10:59
Photo of قيادات “الأحرار” يرفضون تشويش الخصوم.. وبايتاس: لا نلعب دور المتفرج في مواجهة الأزمة

قيادات “الأحرار” يرفضون تشويش الخصوم.. وبايتاس: لا نلعب دور…

2022-07-16 / 23:11
Photo of غيات: “الحكومة تعمل بجد من أجل الوفاء بالتزاماتها في التعليم والصحة”

غيات: “الحكومة تعمل بجد من أجل الوفاء بالتزاماتها في…

2022-07-16 / 20:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق