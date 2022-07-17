التشريح الطبي يمتع المشتبه فيه في قضية وفاة رضيع بوفكران بالسراح

ع محياوي - هبة بريس

متعت النيابة العامة بمكناس، يوم أمس السبت، المشتبه فيه في قضية وفاة رضيع بوفكران بإقليم مكناس التي هزت الرأي العام المحلي ، بالسراح بعد نتائج التشريح الطبي الذي كشف أن سبب الوفاة هو تجرعه لمحلول “الدوليو”، الذي يستعمل في مادة الصباغة، قبل وفاته وتم نقله إلى مستشفى ولي العهد مولاي الحسن بالحاجب.

مصدر ” هبة بريس ” أكد أنه بعد الحادث أثارت شكوك الفريق الصحي والطبي بمستشفى ولي العهد مولاي الحسن، كون الرضيع قد يكون قد تعرض لعنف على مستوى الدبر بعد كشفهم لجروح غائرة وسيلان دم قد يكون سببه اغتصاب أو عنف قبل وفاته، ما عجل بهم استدعاء الشرطة والدرك للبحث في القضية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم توقيف المشتبه فيه الذي كانت نيته حسنة في تقديم المساعدة في نقل الرضيع بعد وفاته إلى المستشفى المذكور، ليتم تحويل جثة الرضيع إلى مستودع الأموات قصد التشريح الطبي، ووضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية للبحث معه في القضية بمخفر درك بوفكران، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تمتيعه بالسراح يوم أمس السبت بعد نتائج التشريح الطبي ليتم بعد هذه الضجة فك لعز هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي يوم الخميس الماضي.

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