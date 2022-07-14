وحش أدمي يغتصب رضيعا بمدينة بوفكران

2022-07-14 / 15:45
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ع محياوي - هبة بريس

اهتزت ساكنة بوفكران نفوذ إقليم مكناس صباح اليوم الخميس 14 يوليوز الجاري، على حادث مفجع، وذلك بعد انتشار خبر اغتصاب رضيع قبل أن يفارق الحياة، عمره لا يتعدى عمره 18 شهرا.

وبحسب مصادر “ هبة بريس ” المشتبه فيه قد يكون صباغ ، كان يشتغل بمنزل عائلة الضحية، قبل ارتكاب جريمته النكراء ، و قد عمد المشتبه فيه على نقل جثة الضحية إلى مستعجلات مستشفى ولي العهد بالحاجب، وصرح للأطباء أن الضحية تعرض للتسمم، ما أثار شكوك الفريق الطبي.

وأضافت مصادرنا، أن الفريق الطبي الذي على استقبل جثة الضحية، اكتشف على أن الرضيع دخل المستشفى متوفى، ومصاب بجروح غائرة ونزيف دموي على مستوى الدبر، مشيرة إلى أن الرضيع تعرض للإغتصاب قبل وفاته، عكس ما صرح به المشتبه فيه “الصباغ”.

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