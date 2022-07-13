قبيل عرضها أمام أنظار الملك.. الحكومة تطلع على مشاريع قوانين

2022-07-13 / 23:30
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هبة بريس

عقدت الحكومة، يوم أمس الثلاثاء، مجلسها بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للاطلاع على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

كما بتعلق الأمر بمشروع القانون – الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، قدمه محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية؛

وتم الاطلاع على مشروع المرسوم رقم 2.21.346 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، المدني والعسكري، والخدمات المتصلة بها، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.22.169 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

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