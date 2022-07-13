دينا الشربيني: لم أخطف عمر دياب من زوجته.. والأخيرة صديقتي

هبة بريس - وكالات

كشفت الفنانة المصرية دينا الشربيني، أسرارا جديدة عن حياتها الشخصية والعاطفية، كما تطرقت لعلاقتها مع عمرو دياب دون الإشارة إليه بشكل مباشر.

وقالت النجمة في مقابلة مع برنامج ABtalks على “يوتيوب”، أمس الثلاثاء، إنها وقعت في الحب مرتين فقط في حياتها، وتحاول التعلم من أخطائها من علاقاتها، مشيرة إلى أن هناك لحظات لا تستطيع نسيانها في علاقاتها لأنها كانت لحظات جميلة وصادقة، وأكدت أن ميزات الحب الذي تفضله هو الحنان والأمان والثقة.

كما قالت إنها واجهت اتهامات من البعض بخطفه من زوجته، وواجهت ضغوطا من المقربين منها من أجل الرد على هذه الشائعات، ولكنها كانت ترفض لأنها لم تفعل شيئا خاطئا، مشيرة إلى أن الحديث عن ذلك هو حديث عن حياة آخرين.

وكشفت أنها ظلت تعاني من هذه الشائعة لمدة عامين، ولكن الحقيقة أنه كان منفصلا عن زوجته منذ سنوات قبل علاقتهما، مؤكدة أنها على علاقة صداقة مع الطرف الآخر في القصة.

وأضافت دينا الشربيني أن الجميع عرف الحقيقة بعد انتهاء علاقتها العاطفية الأخيرة، ومازالت علاقتها مستمرة مع السيدة التي اتهمت أنها خطفت زوجها، وكانت تضحك معها على هذه الشائعات،

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