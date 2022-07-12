سيارة اسعاف

مصرع مهاجر وإبنه في حادث سقوط شجرة ضواحي الحاجب

2022-07-12 / 22:50
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ع محياوي / هبة بريس

لفظ مهاجر بفرنسا وابنه أنفاسهما الأخيرة اليوم الثلاثاء 3 أيام عيد الأضحى، بمنطقة عين معروف التابعة للجماعة الترابية أيت بورزوين بإقليم الحاجب، إثر سقوط شجرة كبيرة على أسرتيهما.

وبحسب مصادر “ هبة بريس” الحادث نجم عن سقوط شجرة كبيرة بفعل الرياح قبل الحادث، تزامنا مع تواجد الأسرة مكونة حوالي من 10 أفراد الأب الضحية الذي ينتمي إلى مدينة جرسيف وزوجته من منطقة أيت يعزم بإقليم الحاجب، وأصهاره ووالديه، في خرجة سياحية لقضاء يومهم تحت ظل الشجرة في جو عائلي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما نجى باقي أفراد الأسرة من موت محقق حسب ذات المصدر.

هذا وقد هرعت السلطات المحلية والدرك الملكي بالمركز الترابي للحاجب، إلى مكان الحادث للقيام بالمتعين، ونقل جثثي الضحيتين إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس ، لأجل التشريح الطبي لفائدة البحث القضائي لعناصر الدرك الملكي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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