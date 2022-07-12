صادم.. عرضت رضيعها للبيع لإجراء عملية تجميل على أنفها

هبة بريس - وكالات

كشف تقرير لقناة “العربية” عن واقعة صادمة في روسيا، حيث تلقت السلطات القبض على أم روسية، قامت ببيع طفلها الرضيع مقابل 3.600 دولار، بهدف إجراء عملية لأنفها.

وأضاف التقرير أن السلطات قامت بالتحقيق مع زوجين لشرائهما الطفل، حيث أنهم أنكرا أنهما دفعا المال مقابل الرضيع مباشرة، وقالا إن الأم طلبت مبلغاً من أجل عملية في الأنف لتحسين نفسها.

وأكمل التقرير أن السلطات وجهت إلى الأم تهمة الاتجار بالبشر، فيما تواصل تحقيقاتها مع الزوجين قبل اتهامهما.

وأشار تحقيقات الشرطة الروسية إلى أنه يشتبه في ارتكاب الأم جريمة تعرف بموجب القانون تحت عمليات الشراء والبيع التي تتم فيما يتعلق بشخص في حالة عجز ومعروف للشخص المذنب.

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