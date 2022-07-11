مدرب يونايتد: “رونالدو ليس للبيع”

هبة بريس - وكالات

أكد المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد الإنجليزي إريك تن هاغ، يوم الاثنين، أن كريستيانو رونالدو “ليس للبيع”، وذلك في خضم شائعات عن رحيل النجم البرتغالي غذاها تغيبه عن جوله لـ”الشياطين الحمر” في تايلاند.

وقال تن هاغ من بانكوك حيث يلتقي فريقه مع ليفربول يوم الثلاثاء إن “كريستيانو ليس للبيع، إنه جزء من خططنا. أنا أستعد للموسم المقبل معه”.

وأوضح تن هاغ الذي يبدأ مهماته مع يونايتد الموسم المقبل “لقد تحدثت مع كريستيانو قبل التطرق إلى هذه المسألة (رحيله). خضنا نقاشاً جيداً للغاية”.

ولم يسافر الفائز خمس مرات بالكرة الذهبية مع زملائه في الفريق يوم الجمعة بسبب “مشكلة عائلية” بحسب ناديه، لكن الصحافة الإنجليزية تتحدث منذ أسابيع عن رغبته في الانتقال هذا الصيف.

وكانت تقارير صحافية اشارت الى رغبة المهاجم البالغ 37 سنة والذي ينتهي عقده عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيّب في الدوري المحلي أنهاه في المركز السادس.

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